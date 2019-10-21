شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء والى: برنامج الدولة لإدارة ملف المياه تحرك "واقعى وجاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، على أهمية البرنامج الذى وضعته مصر لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليار دولار، قائلا إنها خطوة مهمة للغاية، وفى الاتجاه الصحيح لمواجهة مخاطر شح المياه والدفع للاستخدام الأمثل لها فى كافة المجالات.

وأشار والى- حسب بيان صحفى - إلى أن هذا البرنامج يتضمن إعادة استخدام 3 ملايين متر مكعب من مياه الصرف يوميا، واعتماد المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، وزيادة الكمية المنتجة فى عام 2030 إلى 3 مليارات متر مكعب فى العام.

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وأوضح أن مصر وفق تصريحات وزير الرى، تعيد استخدام المياه لنحو 4 مرات، بنسبة كفاءة 85%، وهى بذلك من الأعلى كفاءة فى العالم، لافتا إلى أن برنامج إدارة المياه تحرك واقعى للحفظ على موارد المياه المصرية، والحفاظ على الحياة، وترشيد الاستخدام ومواجهة الاستهلاك المتزايد ومتطلبات التنمية.