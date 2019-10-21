شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو الخارجية لـ"إفريقية النواب": مصر تواصل تعزيز التعاون مع دول المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماع أمس الأحد، تأكيد ممثلى وزارة الخارجية على العديد من المشروعات التنموية التى تقوم بها مصر.

وأشار كلا من السفير كريم شريف​​ - نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الأفريقي والسفير على مرسى الحلوانى​ - نائب مساعد وزير الخارجية لشئون وسط وغرب أفريقيا، إلي أن مصر سعت إلى استعادة دورها في إفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري لاسيما في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي.

ولفت ممثلو الخارجية - حسب البيان الصحفي الصادر اليوم - إلي أن مصر تواصل الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع دول المنطقة بصورة شاملة ، لتشمل آفاقاً أكثر رحابة من خلال التركيز على مشروعات التنمية بصفة أساسية، والخدمات الاجتماعية من جهة أخرى، والتنوير والوعي الثقافي من جهة ثالثة، ومن ثم معالجة جذور المشكلات الأمنية الناجمة عن عوامل التهميش ومعاناة الفقر، واستمرار التنسيق والتشاور على المستوى الأمني، بالتوازي والتزامن مع تكثيف الدورات التدريبية، ومتابعة تنفيذ اتفاقات التعاون القائمة ، وتشجيع تبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية على مختلف المستويات وفي شتى المجالات، والاهتمام بتطوير دور الأزهر الشريف كمنارة لتصويب الفكر، ونشر ثقافة السلام.

فيما شهد الإجتماع الثاني للجنة بحضور السفير ياسر سرور - نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياة، التأكيد علي دور تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية أمرا هاما، وتحديدا دول حوض النيل، مشيرا إلى أن أولى خطوات تعزيز العمل المشترك تفعيل التعاون البرلماني وإجراء تعديلات على التشريعات المنظمة للمياه، للخروج برؤية تحقق الإدارة المستدامة على الصعيد المحلي، وزيادة الوعي بأهمية المياه.

Advertisements

كما أكد على أهمية التعاون الإفريقى فى مجال الاستثمار الزراعى، وقيام القطاع الخاص بدور هام فى هذا القطاع، وذلك لتعزيز التعاون المشترك فى هذا المجال الذى لا بديل عنه.

ولفت ممثل الخارجية، إلى أن الاختلاف فى الرؤى يحتاج إلى حوار للوصول إلى رؤية مشتركة، مع ضرورة الاستناد على أن الكل شركاء ويربطهم شريان الحياة، منوها كذلك بأن اتفاقية التجارة القارية دخلت حيز النفاذ ويجب الاستفادة منها لتحقيق الرفاهية لشعوب القارة الأفريقية.