شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة مع قيادات النقل بالبرلمان لعرض خطط التطوير الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة خاصة مع قيادات وزارة النقل، الشهر الجاري لعرض خطة الوزارة لتطوير الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف "عبد الواحد، أن ما رصدته اللجنة خلال اجتماعاتها في البرلمان، كشف احتياج عدد كبير من الهيئات لخطط واضحة وشاملة، فضلا عن ضرورة عقد لقاءات مشتركة بين كافة الوزارات ذات الصلة بكل ملف على حده.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستعرض على قيادات الوزارة كافة التوصيات التى خلصت إليها اللجنة فى اجتماعاتها الفترة الماضية، إلى جانب توصيات الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجنة.
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