بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح أسبوع شباب الجامعات الإفريقية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأحد، فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الذي تنظمه جامعة أسوان، خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري، في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، أكد عبدالغفار، أن تنظيم جامعة أسوان لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية يتواكب مع إعلان الرئيس السيسي أن أسوان عاصمة الشباب الإفريقي ويتزامن أيضا مع تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع يلتقي فيه الطلاب المصريون والأفارقة في منافسات قوية، تساهم في مد جسور الحوار الفكري والتعليمي.

شارك في الافتتاح الذي أقيم باستاد أسوان، الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان نائبا عن المحافظ اللواء أحمد إبراهيم و10 من رؤساء الجامعات المصرية والقنصل العام لدولة نيجيريا وأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة أسوان، أن أسوان تفتح ذراعيها لأشقائها من الطلاب الأفارقة في مجالات التعليم والشراكات البحثية، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين مصر وأشقائها في القارة السمراء، من خلال أسوان التي تعد البوابة الجنوبية لمصر، ومؤكدا أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع القارة السمراء.