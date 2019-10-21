ضبط عصابة تخصصت في سرقة السيارات بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الاثنين، عصابة مكونة من 3 أفراد، تخصصت في سرقة السيارات بدائرة مركز البلينا.

تلقى العميد وائل مراد، مأمور مركز شرطة البلينا، بلاغًا من "مصطفى. ا" 30 عامًا عامل، ومقيم بندر البلينا، باكتشافه سرقة سيارته خلال توقفها أمام منزله، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد شوقي، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشرق، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إبراهيم. ا" 32 عاماً سائق، "شريف. ز" 24 عاماً عامل، "البدري.ا" 24 عاماً عامل، يقيمون بندر البلينا.

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جرى ضبط المتهمين أثناء استقلالهم السيارة المبلغ بسرقتها قيادة الأول، وبحوزة الثالث فرد روسي محلي الصنع و 3 طلقات من ذات العيار.

اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة، وأضافوا بأن السلاح المضبوط يستخدم فـي تأمين عملية السرقة.

حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.