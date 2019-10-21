19 ساعة من الاستكشاف.. أول وفد سياحي نسائي يصل إلى نيوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

استقبلت منطقة نيوم أول وفد سياحي نسائي يضم أكثر من 20 امرأة، قدمن من مختلف مناطق المملكة في رحلة سياحية استغرقت 19 ساعة تحت اسم "اكتشف نيوم"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتم تعريف السائحات خلال الرحلة التي انطلقت من مدينة تبوك، بما تكتنزه"نيوم" من معالم بيئية وأثرية، مررن بها عبر محافظة البدع ومن ثم إلى مغايير شعيب، مرورًا بمركز مقنا، ومقر عين موسى الأثرية، وصولًا إلى الطيب اسم، ثم العودة إلى رأس الشيخ حميد ومن ثم إلى تبوك، حسبما أفادت وكالة

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ويُعد هذا الوفد السياحي أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك، حيث تم الإعداد له مُسبقًا من قِبل امرأتين من منطقة تبوك تعملان في الإرشاد السياحي، بالتعاون مع القطاعات المعنيّة بالمنطقة.

ويأتي ذلك بهدف استثمار ما تزخر به "نيوم" من آثار ومعالم تاريخية ونهضة تنموية في جميع المجالات، والاطلاع على ما تتسم به المنطقة من موقع متميز ومعالم أثرية.

وتُعد "نيوم" أحد أهم المشاريع الواعدة والعابرة للحدود، حيث تتجاور مع ثلاث دول مهمة على خليج العقبة.