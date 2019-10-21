محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ): أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين أن بلاده بحاجة إلى دعم لمواجهة الإرهاب وتحقيق التعاون في علاقاتها الاستراتيجية. جاء ذلك خلال اجتماع عبد المهدي اليوم برئيسة وزراء النرويج ارينا سولببرج التي تزور العراق حاليا. وقالت رئيسة الوزراء النرويجية: "النرويج ملتزمة بشراكتها مع العراق في محاربة الارهاب". وأضافت: "تمت مناقشة الحلول اللازمة لإنهاء الصراع في سوريا والمنطقة وضرورة تحقيق السلام والعدالة وأهمية الحفاظ على سلمية المظاهرات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي يؤكد حاجة بلاده إلى دعم لمواجهة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.