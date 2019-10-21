أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية الأسعار الجديدة لوقود البنزين وخفض أسعاره بعد مراجعة الأسعار للربع الرابع من العام الجاري. وأعلنت أرامكو في تقرير على صفحتها الرسمية، أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 20 أكتوبر 2019 ستكون على النحو الآتي: Advertisements - بنزين 91 كان سعر الليتر الواحد 1.53 ريالا، وأصبح بـ1.50 ريالا للتر بالسعر الجديد. - بنزين 95 كان سعر الليتر الواحد 2.18 ريالا وأصبح 2.05 ريالا للتر بالسعر الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة بعد تخفيضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.