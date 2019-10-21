الجيش الأمريكي ينقل زوجات لـ"دواعش" من مخيّم في سوريا وسط تحليق جوّي مكثّف

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن القوات الأمريكية نقلت نساء من زوجات أعضاء تنظيم داعش الارهابي من مخيم الهول، في شرق مدينة الحسكة، شمال سوريا، بالتزامن مع تحليق مكثف للحوامات الأمريكية في الأجواء.
ونقلت "سانا" اليوم الأحد إن "قوات الاحتلال الأمريكية تنقل نساء من زوجات عناصر تنظيم داعش الإرهابي من داخل مخيم الهول شرق مدينة الحسكة بالتزامن مع تحليق مكثف لحوامات الاحتلال في أجواء المخيم".
وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قبل أيام أن موسكو قلقة من وضع حراسة مسلحي داعش الإرهابيين المحتجزين بعد بدء العملية التركية شمال سوريا.
وقالت زاخاروفا: "استغل الإرهابيون موجة التوتر، وقاموا بتنشيط شبكة الخلايا النائمة. وفي هذا الصدد، فإن قضية حراسة الأسرى من داعش، المحتجزين في سجون شرقي الفرات وأفراد أسرهم تثير قلقًا كبيرًا - فهم يتواجدون في معسكرات للنازحين، بما في ذلك في مخيم الهول الذي يحتوي على 70 ألف شخص".
وتحذر العديد من الدول من هذه العملية، وتعتبرها تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرا لاحتمالية فرار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين يحتجزهم الأكراد منهم هربا من منطقة شمال شرق سوريا.
وقال مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء إنه يشعر بالقلق من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا وهروب مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي الأسرى لكنه لم يتطرق إلى الهجوم التركي على فصيل كردي سوري في المنطقة والذي بدأ قبل أسبوع، حسب "رويترز".
صورة من الأرشيف
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