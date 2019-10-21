"هونج كونج" تؤكد لتايوان استعدادها لتسليم مشتبه به في قضية قتل

أكدت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة أنها ستقدم المساعدات اللازمة إلى تايوان بشأن تسليم مشتبه به في قضية قتل كانت الدافع لإجراء تعديلات على قانون المجرمين الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والتي أدت بدورها إلى موجة من الاحتجاجات وأعمال العنف في المنطقة.

وذكرت حكومة المنطقة - في بيان اليوم - أن "تشان تونغ-كاي" المشتبه به في قضية قتل وقعت

في تايوان عام 2018، قرر تسليم نفسه إلى سلطات تايوان دون أي تأخير، وأنها أبلغت سلطات تايوان أنها ستساعد "كاي" في الترتيبات ذات الصلة وستقدم المساعدة الضرورية والقانونية لتايوان في هذا الشأن.وأضافت حكومة هونج كونج أن كاي أرسل رسالة إلى الرئيسة التنفيذية للمنطقة يعرب خلالها عن قراره تسليم نفسه عند الخروج من السجن لتايوان من أجل خضوعه للتحقيق بشأن تورطه المزعوم في قضية قتل صديقته، مشيرة إلى أن قرار كاي نابع من إرادته الحرة الكاملة.. رافضة الادعاءات بأنه جرى التأثير عليه أو أن قراره ناتج عن مراوغة سياسية.وكان كاي، وهو أحد سكان هونج كونج مشتبه به في قتل صديقته في تايوان في فبراير 2018، قد صدر بحقه حكما في أبريل 2019 بالسجن 29 شهرا في هونج كونج بتهمة ارتكاب جرائم غسيل أموال، حيث يقضي عقوبته حاليا.