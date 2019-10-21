أكدت الحكومة اليابانية واقع احتجاز بروفيسور ياباني في الصين بتهمة التجسس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، يوسيهيدا سوغا، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "نحننقدم كل مساعدة ممكنة للمحتجز. وقد التقى موظفو قنصليتنا معه ويساعدونه في الاتصال بأقربائه".
من جهتها أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن البروفيسور من جامعةهوكايدو كان يعمل في الآونة الأخيرة في المعهد العسكري التابع لوزارة الدفاع اليابانية. واحتجزته السلطات الصينية في سبتمبر الماضي.
وذكرت الوكالة أن 13 يابانيا على الأقل كانوا قد أحتجزوا في الصين منذ عام 2015 لأسباب مختلفة، بما فيها الاتهامات بالتجسس.
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