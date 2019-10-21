يبحث وفد سوري الشهر المقبل سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مدينتي سيفاستوبل الروسية وطرطوس السورية، وذلك خلال زيارة الوفد للمدينة الروسية الواقعة في شبه جزيرة القرم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال عمدة مدينة سيفاستوبل، ميخائيل رازفوزاييف، إن الوفدالسوري برئاسة محافظ محافظة طرطوس السورية سيقوم بزيارة عمل إلى سيفاستوبل في نوفمبر القادم.
وأضاف، أنه تمت دعوة المسؤول السوري للمشاركة في مناسبة يوم "الوحدة الوطنية" في 4 نوفمبر، وهو عيدوطني في عموم روسيا.
وفيما يتعلق بالتعاون بين منطقي سيفاستوبل وطرطوس، أشار رازفوزاييف إلى ضرورة الابتعاد عن التصريحات والانتقال إلى التفاصيل العملية.
وكانت حكومة مدينة سيفاستوبل وإدارة محافظة طرطوس السورية قد وقعتا في يناير 2019 اتفاقية تعاون، بموجبها يخطط الطرفان لتطوير مشاريع مشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية والاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد سوري يزور مدينة سيفاستوبل الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.