طهران: الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية عمل عدواني "حكومي" وسنتعامل مع منفذيه

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن طهران قدمت للأمم المتحدة معلومات حول الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال موسوي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "قدمنا شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأنالهجوم على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية عمل عدواني نفذته حكومة وسنتعامل مع منفذيه".
وتعرضت ناقلة النفطية الإيرانية "Sabiti" في 11 أكتوبر الجاري لضربتين صاروخيتينبالقرب من ميناء جدة السعودي. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن وقوع الهجوم على ناقلتها للنفط الذي أدى إلى إصابة السفينة وتسرب النفط.
وتجري السلطات الإيرانية حاليا تحقيقا في ملابسات الهجوم ولا تستعجل في ذكر اسم الجهة المسؤولة عنه لكنها تشير في الوقت ذاته إلى أن هذا الاعتداء قد تقف وراءه دولة أو مجموعة من الدول.
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