القوات الأميركية تواصل انسحابها من شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الأميركية، المنضوية ضمن التحالف الدولي، تواصل انسحابها من مواقعها وقواعدها العسكرية شمال سوريا. وذكر أن رتلا عسكرياً تابعاً للقوات الأميركية شوهد وهو يغادر الأراضي السورية عبر معبر سيمالكا الحدودي مع العراق ليلة الأحد/الاثنين. وأظهرت لقطات مصورة أكثر من 100 مدرعة تحمل قوات إلى العراق في إطار الانسحاب الأميركي من سوريا. اقرأ أيضاً... انسحاب أميركي وكردي ومرتزقة أردوغان ينهبون رأس العين Advertisements وقال مصدر أمني كردي عراقي إن القوات الأميركية عبرت إلى منطقة كردستان العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر صرح أمس بأن كل القوات الأميركية التي ستغادر سوريا ستتوجه إلى غربي العراق وفقاً للخطة الحالية. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تستبعد فكرة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا من داخل العراق.

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