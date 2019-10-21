موسكو: تنسيق أميركي وتركي وروسي في سوريا لاستقرار المنطقة

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، أن موسكو تأمل أن يساعد التنسيق مع تركيا والولايات المتحدة في سوريا في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال شويجو لوكالة الإعلام الروسية خلال زيارة للصين، إنه يجب حل مسألة حماية السجون التي تضم أعضاء في تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل عاجل.

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وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن أكثر من 2300 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فروا من المعارك الدائرة في شمال شرق سوريا وعبروا الحدود إلى العراق في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش: إن المنظمة " تستقبل لليوم الرابع على التوالي مئات اللاجئين الذين يعبرون إلى العراق من شمال شرق سوريا".