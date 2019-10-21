الكنديون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

يتوجه 27 مليون كندي تقريباً إلى صناديق الاقتراع، اليوم الاثنين، لانتخاب برلمان جديد في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة.
ويشهد السباق الانتخابي تقارباً بين الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو والمحافظين بقيادة أندرو شير.
ويأمل كلا الحزبين في الفوز بـ 170 مقعداً على الأقل في البرلمان بالعاصمة أوتاوا، الأمر الذي يمنحهما أغلبية مطلقة من 338 دائرة انتخابية في كندا.
ويجري اختيار المشرعين عن طريق الانتخاب المباشر وفقاً لمبدأ الفوز لمن يحصل على أكثر الأصوات.
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وكان الليبراليون والمحافظون متقاربين في استطلاعات الرأي الأخيرة، لكن كلاهما كان أقل بكثير من النسبة المطلوبة للحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان.
وإذا أسفرت نتائج التصويت عن حكومة أقلية، فسيتعين على ترودو أو شير الاعتماد على الأحزاب الأصغر.
ويحكم ترودو كندا البالغ عدد سكانها 37 مليون نسمة منذ عام 2015 بأغلبية مطلقة.
ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات في وقت متأخر من اليوم الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش).
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