وزير بريطاني: لا يوجد سبب وجيه لتأجيل "بريكست"

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه لا يوجد سبب وجيه لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن لندن ستغادر التكتل كما هو مقرر في 31 أكتوبر.

وقال هانكوك أيضاً إن وزارته مستعدة لاحتمال (بريكست) دون اتفاق وإن لديها خططاً لتوفير أكثر من 12 ألف دواء في هذه الحالة.

وأضاف لتلفزيون (أي.تي.في) "لماذا ينبغي أن نشهد تأجيلاً؟ لا يوجد سبب وجيه للتأجيل... سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وأنا واثق من ذلك".

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