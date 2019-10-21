كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اللبنانية تسارع للرد على الاحتجاجات الجماهيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في صباح اليوم الاثنين، فرض المتظاهرون حواجز على التقاطعات الرئيسية في بيروت وغيرها من المدن والبلدات في اليوم الخامس من الاحتجاجات الناجمة عن الضرائب الجديدة المقترحة.
شارك مئات الآلاف في الاحتجاجات الجماهيرية يوم الأحد والتي كانت الأكبر منذ عام 2005.
سيقدم رئيس الوزراء سعد الحريري خطة إصلاح خلال الاجتماع الحكومي الصباحي في القصر الرئاسي في ضاحية بعبدا جنوب شرق بيروت.
يقول العديد من المحتجين إنهم لا يثقون بأي خطة من قبل الحكومة الحالية. لقد دعوا مجلس الوزراء المكون من 30 عضوًا إلى الاستقالة والاستعاضة عنه بحكومة أصغر مكونة من تكنوقراط بدلًا من أعضاء الفصائل السياسية.
وفي وقت سابق، اعطى رئيس الوزراء اللبناني لشركائه في الحكومة مهلة لمدة 72 ساعة للتوصل إلى حلول "مقنعة" للأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسرعة، مع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها.
انطلقت الاحتجاجات في اليوم السابق عندما أعلنت الحكومة عن قائمة من الضرائب المقترحة الجديدة، بما في ذلك رسم شهري قدره 6 دولارات لاستخدام المكالمات الصوتية لتطبيق واتس اب. أشعلت هذه الإجراءات شرارة غضب شديد منذ فترة طويلة ضد كبار القادة بدءا من الرئيس ورئيس الوزراء وصولا إلى العديد من الشخصيات الحزبية التي يلومها الكثيرون لعقود من الفساد وسوء الإدارة.
تم حشد مئات المحتجين المشاكسين أمام مكتب رئيس الوزراء سعد الحريري أثناء إلقائه خطابا للأمة مساء الجمعة، حيث ألقى باللوم على السياسيين في حكومة الوحدة الوطنية لإعاقة أجندة الإصلاح في كل منعطف. يسيطر على الحكومة خصومه وحزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤها.
وقال الحريري إنه يتفهم "ألم" الشعب وغضبه من أداء حكومته وقال "إن الوقت ينفد".
وأوضح إنه يمنح الحكومة 72 ساعة للتوصل إلى قرارات "واضحة وحاسمة ونهائية" فيما يتعلق بإصلاحاته الهيكلية المقترحة لإصلاح الاقتصاد المتعثر. يبدو أن الحريري يشير إلى أنه سيستقيل إذا لم يحدث ذلك لكنه لم يصرح بذلك.
بعد وقت قصير من كلمته، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين خارج مكتبه، مما أدى إلى مواجهات بين الشرطة والشبان في ميدان بوسط المدينة. انفصلت مجموعات من مثيري الشغب عن المحتجين، وأشعلت النيران في السيارات وحطمت نوافذ المتاجر في شوارع بيروت. وسار آخرون على القصر الرئاسي في ضاحية جنوب شرق العاصمة.
الاحتجاجات، التي نظمها الآلاف في جميع أنحاء البلاد خلال اليومين الماضيين، هي أكبر مظاهرة شهدها لبنان منذ عام 2015. وقد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في بلد أصبح اقتصاده على وشك الانهيار ولديه واحدة من أعلى الديون في العالم.
وقد انضم الناس من جميع الخلفيات الدينية والسياسية إلى الاحتجاجات، وقال كثيرون إنهم سيبقون في الشوارع إلى أن تستقيل الحكومة. ظلت المسيرات سلمية إلى حد كبير، على الرغم من العنف ليلة الخميس وطوال يوم الجمعة، حيث أحرق الشباب المتاريس في الطرق الرئيسية في بيروت.