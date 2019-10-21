كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اللبنانية تسارع للرد على الاحتجاجات الجماهيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية في جميع أنحاء لبنان قبل اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي في البلاد.

في صباح اليوم الاثنين، فرض المتظاهرون حواجز على التقاطعات الرئيسية في بيروت وغيرها من المدن والبلدات في اليوم الخامس من الاحتجاجات الناجمة عن الضرائب الجديدة المقترحة.

شارك مئات الآلاف في الاحتجاجات الجماهيرية يوم الأحد والتي كانت الأكبر منذ عام 2005.

سيقدم رئيس الوزراء سعد الحريري خطة إصلاح خلال الاجتماع الحكومي الصباحي في القصر الرئاسي في ضاحية بعبدا جنوب شرق بيروت.

يقول العديد من المحتجين إنهم لا يثقون بأي خطة من قبل الحكومة الحالية. لقد دعوا مجلس الوزراء المكون من 30 عضوًا إلى الاستقالة والاستعاضة عنه بحكومة أصغر مكونة من تكنوقراط بدلًا من أعضاء الفصائل السياسية.

وفي وقت سابق، اعطى رئيس الوزراء اللبناني لشركائه في الحكومة مهلة لمدة 72 ساعة للتوصل إلى حلول "مقنعة" للأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسرعة، مع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها.

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انطلقت الاحتجاجات في اليوم السابق عندما أعلنت الحكومة عن قائمة من الضرائب المقترحة الجديدة، بما في ذلك رسم شهري قدره 6 دولارات لاستخدام المكالمات الصوتية لتطبيق واتس اب. أشعلت هذه الإجراءات شرارة غضب شديد منذ فترة طويلة ضد كبار القادة بدءا من الرئيس ورئيس الوزراء وصولا إلى العديد من الشخصيات الحزبية التي يلومها الكثيرون لعقود من الفساد وسوء الإدارة.

تم حشد مئات المحتجين المشاكسين أمام مكتب رئيس الوزراء سعد الحريري أثناء إلقائه خطابا للأمة مساء الجمعة، حيث ألقى باللوم على السياسيين في حكومة الوحدة الوطنية لإعاقة أجندة الإصلاح في كل منعطف. يسيطر على الحكومة خصومه وحزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤها.