وزير الدفاع الأمريكي يزور أفغانستان

يسعى مارك إسبر لتقييم مباشر لدور الجيش الأمريكي في المستقبل في أطول حرب أمريكية، حيث قام بزيارته الأولى إلى أفغانستان كقائد للبنتاغون. أدت محادثات السلام المتوقفة مع طالبان والهجمات المستمرة من قبل الجماعة المتمردة ومقاتلي الدولة الإسلامية إلى تعقيد تعهد إدارة ترامب بسحب أكثر من 5000 جندي أمريكي.

وقال إسبير للصحفيين الذين يسافرون معه إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها تخفيض قوتها في أفغانستان إلى 8600 دون الإضرار بمكافحة الإرهاب وجماعة الدولة الإسلامية. لكنه قال إن أي انسحاب سيحدث كجزء من اتفاق سلام مع طالبان.

للولايات المتحدة حوالي 14000 جندي أمريكي في أفغانستان كجزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. تقوم القوات الأمريكية بتدريب وتقديم المشورة للقوات الأفغانية والقيام بعمليات مكافحة الإرهاب ضد المتطرفين. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أمر بسحب القوات بالتزامن مع محادثات السلام التي كان من شأنها أن تترك حوالي 8600 جندي أمريكي في البلاد.

أبرم المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد اتفاق سلام أولي مع طالبان، لكن دفع تصاعد العنف بين طالبان ومقتل جندي أمريكي الشهر الماضي ترامب إلى إلغاء اجتماع سري في كامب ديفيد كان من المفترض أن يبرم فيه اتفاق السلام، واعلن ان الاتفاق المبدئي ميت.

وقال إسبير: "الهدف هو الحصول على اتفاق سلام في مرحلة ما، وهذا هو أفضل طريق للمضي قدمًا". ولم يذكر كم من الوقت يحتاجه قبل التوصل إلى اتفاق سلام جديد.

بعد شهر من انهيار اتفاق السلام، التقى خليل زاد بطالبان في أوائل شهر أكتوبر في إسلام أباد، باكستان، لكن لم يكن من الواضح ما هو التقدم الذي تم إحرازه.

جاء وصول إسبير إلى كابول في الوقت الذي أخر فيه قادة الحكومة الأفغانية الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي. التقى إسبر بالرئيس الأفغاني أشرف غني ومسؤولين حكوميين آخرين.

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كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تزور أفغانستان مع وفد من الكونغرس في نفس الوقت.

قال مكتبها فى بيان ليلة الاحد انه التقي الوفد من الحزبين بكبار القادة الافغان وممثلي المجتمع المدنى والقادة العسكريين والقوات الامريكية العاملة هناك. وتقول بيلوسي إن الوفد شدد على أهمية مكافحة الفساد وضمان مشاركة النساء في محادثات المصالحة.

قال كل من غاني وشريكه الحالي في حكومة الوحدة، الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، إنهم يعتقدون أن لديهم أصوات كافية للفوز. وشابت الانتخابات التي أجريت في 28 سبتمبر الماضي سوء سلوك واسع النطاق واتهامات بالاحتيال.

وقال المسؤولون إن الإعلان عن النتائج الأولية قد تأخر بسبب مشاكل بشفافية العملية والتأخير في نقل أوراق الاقتراع والتأخير في نقل البيانات من نظام البيومترية إلى الخادم الرئيسي.

يخطط اسبر للقاء كبار قادته في أفغانستان حيث تعمل الولايات المتحدة لتحديد الطريق إلى الأمام في حرب استمرت 18 عامًا.