كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الأمريكي يدافع عن قواعد الدبلوماسيين الصينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع السفير الأمريكي في الصين عن خطط مطالبة دبلوماسيي بكين بالإبلاغ عن اتصالات مع بعض الأمريكيين، وقال يوم الاثنين إن واشنطن تدرس قواعد إضافية لموظفي الكيانات الخاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي الحاكم.

يأتي التغيير في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة وأستراليا وبعض الحكومات الأخرى الجهود الصينية المحتملة للتجسس أو اكتساب النفوذ في بلدانهم. ويتبع ذلك سنوات من الشكاوى من الدبلوماسيين الأمريكيين وغيرهم من الدبلوماسيين بشأن القيود المفروضة على قدرتهم على التنقل في جميع أنحاء الصين والالتقاء بالمسؤولين والجمهور.

وقال السفير تيري برانستاد إن القاعدة "متواضعة للغاية" وتهدف إلى كسب وصول أكبر للدبلوماسيين الأمريكيين في "النظام المغلق" في الصين. ورفض النقد الصيني بأن هذا الإجراء ينتهك معاهدة عالمية بشأن شروط الدبلوماسيين باعتباره "شائنًا جدًا".

يأتي تغيير القاعدة وسط تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وحرب التعريفة على الشكاوى الأمريكية من الفائض التجاري لطموحات بكين التكنولوجية.

سيُطلب من الدبلوماسيين الصينيين الإبلاغ عن الاتصالات مع المعلمين والباحثين والحكومات المحلية وحكومات الولايات بموجب القاعدة التي أعلنت يوم الأربعاء. وقال برانستاد، على النقيض من ذلك، يواجه الدبلوماسيون الأمريكيون نظامًا أكثر تقييدًا يشترط عليهم التقدم بطلب للحصول على إذن لمثل هذه الاتصالات، والتي قال إنها مرفوضة في كثير من الأحيان.

في أستراليا، يُطلب من الأفراد والشركات التي تحاول التأثير على السياسة أو الحكومة لبلد أجنبي التسجيل منذ ديسمبر. جاء ذلك بعد تقرير حكومي وجد أن الحزب الشيوعي الصيني حاول على مدى العقد الماضي التأثير على السياسة الأسترالية، وتسوية الأحزاب السياسية والوصول إلى الحكومة.

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وقال برانستاد إن الدبلوماسيين الأمريكيين مُنعوا من مقابلة مسؤولي إنفاذ القانون الصينيين وغيرهم من المسؤولين، ورُفضت طلبات زيارة الجامعات. وقال السفير إنه عندما يعتزم هو والدبلوماسيون الآخرون زيارة مقهى في مقاطعة تشينغهاي الغربية أثناء رحلة إلى التبت، قام المسؤولون بزيارة المتجر مقدمًا وأمروا الموظفين والعملاء بعدم التحدث إلى الأمريكيين.

وقال برانستاد للصحفيين "توصلت وزارة الخارجية الأمريكية أخيرًا إلى أنه في محاولة لتحسين وصولنا، نحتاج إلى إظهار بعض المعاملة بالمثل".

و اوضح السفير إن المسؤولين الأمريكيين لم يناقشوا القاعدة مباشرة مع السلطات الصينية. لكن اشتكت السفارة الصينية عبر حسابها على تويتر من أن القاعدة تنتهك اتفاقية فيينا وقالت إن الصين لا تفرض أي قيود مماثلة على الدبلوماسيين الأمريكيين - وهو ادعاء يتعارض مع تعليقات برانستاد وشكاوى الدبلوماسيين من دول أخرى حول القيود المفروضة على أنشطتهم.

وقال برانستاد: "أعتقد أن رد السفير الصيني على تويتر كان شائنًا للغاية.. الحقيقة هي أن لدينا نظامًا مفتوحًا للغاية ولديهم نظام مغلق جدًا."

وفي الوقت نفسه، قال برانستاد إن واشنطن تدرس اقتراحًا منفصلًا يشترط على موظفي "الكيانات التي تسيطر عليها الأحزاب" - وهي مجموعة قد تشمل وسائل الإعلام الحكومية - التسجيل كوكلاء أجانب، مشيرا الي ان هذا لا علاقة له بحكم الدبلوماسيين.