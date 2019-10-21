كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات أمريكية تدخل العراق عبر سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت قوات أمريكية، اليوم الإثنين، العراق من سوريا عبر معبر سحيلة الحدودي في محافظة دهوك بشمال العراق، حسبما قال شهود من "رويترز".

وأظهرت لقطات مصورة لـ"رويترز" مدرعات تحمل قوات إلى العراق في إطار الانسحاب الأميركي من سوريا. وشاهد مصور من "رويترز" أكثر من 100 مدرعة خلال عبورها.

وأبلغ مصدر أمني كردي عراقي "رويترز" أن القوات الأميركية عبرت إلى منطقة كردستان العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

رصدت قناة العربية والحدث، أمس الأحد، تحرك العشرات من الشاحنات المتجهة إلى القواعد الأميركية لإخلاء الأسلحة والمعدات.

وأفات قناة العربية، أن الشاحنات ستجمع الأسلحة من جميع القواعد، بعضها سيتجه إلى الشدادي ليتم إخلاؤه عبر المروحيات، والبعض الآخر سيتجه إلى معبر فيشخابور للدخول إلى الأراضي العراقية.

ويتزامن ذلك مع تحرك مدرعات تقل جنوداً في إطار عملية المغادرة الشاملة للأراضي السورية.

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وتزامن ذلك مع إعلان وسائل إعلام النظام السوري، الأحد، أن القوات الأميركية دمرت قاعدة القليب في تل بيدر بعد انسحابها منها فيما تستعد للانسحاب من قاعدة "لايف ستون" قرب سد السابع.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أعلن، السبت، أن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا متماسك بشكل عام.

وقال إسبر للصحفيين، وهو في طريقه للشرق الأوسط، إنه من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد عناصر تنظيم "داعش" و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

كما لفت إلى أن "الانسحاب الأميركي ماضٍ على قدم وساق من شمال شرق سوريا. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياماً".

وأضاف أن "الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق"، والتي قال إن عددها يبلغ نحو ألف فرد.