كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات توزع 400 سلة غذائية على مئات الأسر في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعمت هيئة الهلال الأحمر الإمارات، النازحين العائدين إلى قراهم المحررة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية التي تقدمها للشعب اليمني في المحافظات المحررة.

جهود إنسانية

ووزع متطوعو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي السلال الغذائية على 400 أسرة في مناطق الريبي بحجر والمعزوب وشخب القريبة من الفاخر.

وأعرب مدير عام مديرية قعطبة ناجي المريسي عن شكر وتقدير السلطة المحلية والأهالي لدولة الإمارات والجهود الإنسانية التي دأبت عليها لإغاثة الشعب اليمني بشكل عام ومديرية قعطبة بشكل خاص.

من جانبهم، أعرب المستفيدون عن تقديرهم لجهود الهلال الأحمر الإماراتي ومبادرته، منوهين بأن الهلال الأحمر الإماراتي كان أول الواصلين لهم لتقديم المساعدات والتخفيف عنهم من آثار الحرب التي اجتاحت مناطقهم خلال الأشهر الستة الأخيرة.

يشار إلى أن دولة الإمارات تقدم الدعم لمحافظة الضالع في مختلف المجالات وتضمن الجانب الإغاثي تقديم أكثر من 27 ألف سلة غذائية استفاد منها ما يقارب 190 ألف نسمة وتوزيع 1800 كسوة عيد لأسر الشهداء و20 براد ماء إلى جانب تقديم 430 خيمة و65 خزان مياه.

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وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إنسانية للقاطنين في دار المسنين بالعاصمة عدن، وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في عدن وعدد من المحافظات اليمنية المحررة .

وشملت المساعدات المقدمة للقاطنين، مساعدات غذائية وإيوائية وكراسي متحركة ومستلزمات أخرى .

وعبر عدد من القاطنين في دار المسنين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الامارات على هذا الدعم الذي يأتي امتداد لما قدمه الهلال الاحمر الاماراتي للدار خلال الفترة الماضية حيث قاموا بحملة نظافة وتأهيل للدار ودعمه بالمواد الغذائية على مراحل متعددة .

ونفذ ممثلوا الهلال الأحمر الإماراتي زيارات متعددة لدار المسنين خلال الأعوام والأشهر الماضية للاطمئنان على القاطنين فيه وتقديم المساعدات لهم .

كما وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعداتها الاغاثية بعدد من المناطق والقرى النائية بمحافظة حضرموت وذلك من اجل التخفيف من معاناتهم وتأمين قوت يومهم بعد أن فقد الكثير منهم المقومات الأساسية للحياة نتيجة لتهالك الوضع الاقتصادي بسبب الازمة التي تمر بها البلاد.

وفي هذا الشأن وزع فريق الهيئة، اليوم الثلاثاء ٢٥٠٠ كيس دقيق، يزن (٧٥ طن، استفادت منها مئات الأسر المحتاجة والمتضررة.