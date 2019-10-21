كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يؤيد إبقاء 200 من القوات الخاصة الأمريكية في شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي كبير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد إبقاء مجموعة صغيرة من القوات الأمريكية في شرق سوريا لمحاربة جماعة "داعش" الإرهابية.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، إذا قرر "ترامب" ترك عدة مئات من الأفراد العسكريين في شرق سوريا، ستكون هذه هي المرة الثانية منذ بداية العام الذي يلغى فيه أمره الخاص بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا.

وقال مصدر الصحيفة، إنه منذ الأسبوع الماضي كان الرئيس الأمريكي يفكر في ترك نحو 200 من قوات الكوماندوز في شمال شرق سوريا لمحاربة الإرهاب.

وأضافت، أنه من المرجح أن تكون القوات الأمريكية موجودة على طول الحدود مع العراق خارج المنطقة الآمنة التي اتفق عليها نائب الرئيس الامريكي مايك بنس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب الصحيفة، فإنه بالإضافة إلى الهدف الرئيسي - منع عودة "داعش" في سوريا أو العراق المجاور - من المهم للولايات المتحدة مساعدة الأكراد في الحفاظ على السيطرة على حقول النفط في الشرق.

وأكد ثلاثة ممثلين عن الإدارة الرئاسية ووزارة الدفاع، أن كبار السياسيين والقادة الأمريكيين ناقشوا مثل هذه الخطة.

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وكما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، يتردد "ترامب"، الآن بين خيارين، إما لتحقيق الهدف النهائي وإرسال الجيش الأمريكي إلى الوطن من سوريا وإنهاء الحرب أو التأكد من استمرار السيطرة على "داعش" وإضعافها.

وبالنسبة لبعض المسؤولين، قد يقول "ترامب"، إن نشر الكتيبة الصغيرة هو وسيلة معقولة لضمان الأمن في المنطقة وفي الولايات المتحدة، دون الإخلال بوعده.

في معرض تعليقه على إمكانية ترك عدد صغير من الأفراد العسكريين في شرق سوريا، قال البيت الأبيض، إن هذا لم يكن تغييرًا في السياسة، لأن الغرض الرئيسي من الانسحاب كان حماية الناس.

وقال "ترامب" في 7 أكتوبر، إن الولايات المتحدة بدأت في سحب قواتها من شمال شرق سوريا.

من جانبه، قال رئيس البنتاجون، مارك إسبر، في 13 أكتوبر، إن واشنطن ستسحب 1000 جندي إضافي من سوريا.

في 9 أكتوبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق عملية ربيع السلام في شمال سوريا. وأن الهجوم هو جزء من هدف أنقرة لتطهير المنطقة الحدودية التي تواجه سوريا من الإرهابيين والميليشيات الكردية، التي تعتبرها أنقرة واحدة، وتوجد منطقة آمنة حيث يمكن أن تنقل تركيا بعضًا من 3.6 مليون لاجئ سوري تستضيفهم حاليًا. عملية ربيع السلام معلقة حاليًا لمدة 120 ساعة بموجب اتفاق بين أنقرة وواشنطن.