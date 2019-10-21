«بهارات» الهندية تشارك  في طلب عروض  لتحديث ردارات المغرب

كشف أنيل بانت، المدير العام لقسم التعاون الدولي لدى مؤسسة بهارات ألكترونيكس الهندية، عن مشاركة المؤسسة الحكومية في طلب عروض أطلقه المغرب لشراء لتحديث رادارات مطارات مغربية.

وقال أنيت إن المؤسسة التابعة لوزارة الدفاع الهندية مستعدة لتقاسم التكنولوجيا التي تطورها مع عدد من الدول الصديقة من ضمنها المغرب، مضيفا أن العروض التي قدمتها للمغرب تشمل أيضا تحديث المدرعات الروسية الصنع التي يتوفر عليها المغرب من نوع T72، وعرضا يهم نظام حماية الشواطئ طورته الشركة، وهو نظام متطور يمكن من حماية السواحل والتقاط أي عملية تسلل في حينها.

مدير قسم التعاون الدولي لدى بهارات إلكترونيكس، التي تشتغل في مجال تطوير الحلول الأمنية والعسكرية وأيضا الحلول ذات الاستخدام المدني، أضاف أن وفدا عسكريا مغربيا زار الشركة في مارس الماضي، وهي الزيارة التي تأتي في إطار رغبة الحكومة الهندية تعزيز تعاونها العسكري مع الرباط، وهو ما حفزنا للمشاركة في طلب العروض وأيضا لتقديم مقترحاتنا للجانب المغربي.

وحسب المعطيات التي أوردها مسؤولو الشركة، التي تعتبر جوهرة القطاع العام الهندي، والتي تأسست سنة 1954، فإنها تتوفر على 9 فروع في عدد المدن الهندية أكبرها فرع بانغالور عاصمة ولاية كارناتاكا بجنوب الهند، وتشغل 9507 موظف ضمنهم 4984 مهندسا نصفهم متخصصون في الأبحاث والتطوير، كما أنها تمكنت السنة الماضية من تحقيق رقم معاملات في حدود 1.6 مليار دولار.

المصدر ذاته أشار، خلال لقاء عقده مع وفد صحافي مغربي، إلى أن المؤسسة تعمل أيضا في مجال صناعة الرادارات الموجهة للسفن البحرية وأجهزة السونار، فضلا عن عدد كبير من الأسلحة ذات الاستعمال الأرضي والجوي والبحري، وقال إن نظام مراقبة السواحل البحرية الذي تنتجه المؤسسة يستخدم حاليا في جميع السواحل الهندية، فضلا عن سواحل عدد من الدول منها جزر موريس، وسيرلانكا ثم ميانامار.