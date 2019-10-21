"دولفينز عكا" يحصد المرتبة الأولى في سباق أوروبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خاض الفريق البحري "دولفينز عكا" التابع للمراكز الجماهيرية أسوار عكا، بطولة أوروبا لقوارب الدراغون، بعدما توّج في المرتبة الأولى في البلاد.

وأقيمت البطولة في قبرص بمشاركة عدة دول أوروبية.

وحصد فريق "دولفينز عكا" المكان الأول في سباق 500 متر لقوارب الدراغون الكبيرة المختلطة رجالا ونساء، بعد تخطيه السباق النهائي على حساب فرق من إنجلترا وقبرص.

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وكانت قد أقيمت سباقات مختلفة لقوارب الدراغون، منها قوارب كبيرة التي تحوي عشرون متسابقا مع قائد وسائق وأيضًا لقوارب الدراغون الصغيرة التي تحوي 10 متسابقين مع قائد وسائق.

وبكل حجم القوارب أقيم سباقات لمشتركين رجال فقط وسباق آخر لمشتركات نساء فقط، بالإضافة إلى سباقات مختلطة لمتسابقين نساء ورجالا، وقد وبلغت مسافات السباقات 500 و200 متر.

وحصل فريق "دولفينز عكا" على المرتبة الثانية لقوارب صغيرة لمتسابقات نساء بمسافة 500 متر، كما نال المرتبة الثانية لقوارب كبيرة بمسافة 200 متر لمتسابقين رجال ونساء، بالإضافة إلى المرتبة الثالثة لقوارب صغيرة بمسافة 200 متر لمتسابقين رجال، المرتبة الثالثة لقوارب كبيرة بمسافة 500 متر لمتسابقين رجال، والمرتبة الأولى لسباق 500 متر لقوارب كبيرة مختلطة نساء ورجالا.