أعمال عنف وجرائم إطلاق نار في بلدات عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت عدة بلدات عربية أعمال عنف وجرائم إطلاق نار، أسفرت عن إصابات بشرية وأخرى ألحقت أضرارا في الممتلكات الخاصة.

وفي بلدة شعب، أطلق جناة عيارات نارية على شاب يبلغ من العمر 24 عاما، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها متوسطة، أحيل على إثرها إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

وفي بلدة الرينة، تعرض أحد موظفي المجلس المحلي لاعتداء على يد جناة خلال تواجده في مقهى، أصيب على إثره بجروح وصفت بأنها طفيفة ونقل بعدها إلى المستشفى الإنجليزي بالناصرة لتلقي العلاج.

وفي مدينة قلنسوة، أطلق جناة النار على سيارة بينما كانت جاثمة في ساحة المسجد القديم، ما أسفر عن إلحاق أضرار دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

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وفي قرية البعنة، اندلع شجار بين مجموعة من الشبان تخلله إطلاق نار وتحطيم سيارات ونوافذ منزل، ما نتج عن ذلك أضرار جسيمة في الممتلكات الخاصة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم التي لم تتضح خلفياتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.