شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية بالشموع لعراقيين أمام الكونجرس ضد نفوذ إيران والان مع التفاصيل

نظّم عراقيون وقفة بالشموع أمام الكونجرس الأمريكي، مساء أمس الأحد؛ تأبينا لأرواح ضحايا المظاهرات، التي عمّت جميع أرجاء بغداد وبقية المحافظات، مطالبين بخروج إيران من بلدهم.

وذكرت لينا غناوي، إحدى منظمات "وقفة الكونجرس"، أن أبناء الجالية العراقية شاركوا بعد قدومهم من 3 مناطق أمريكية "فرجينيا وواشنطن وميرلاند".

ونقل موقع "العين" عن غناوي، أنهم أوقدوا الشموع تأبينا لأرواح ضحايا المظاهرات الذين سقطوا لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة نتيجة استخدام القوة المفرطة.

ودعت إلى وقف التدخل الإيراني في شؤون بغداد، وترك الوطن لأهله، متسائلة: "منذ متى وطهران صديقة للشعب العراقي؟".

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وأكدت على أن العراق بعد أن كان من أغنى دول المنطقة، بات يعاني الفقر والدمار وحروبا لا تنتهي، والسبب في كل هذا هو إيران؛ حيث تستحوذ على مقدرات الشعب.

ودعت غناوي الحكومة الأمريكية إلى مساعدة العراقيين على طرد النفوذ الإيراني من بلادهم، واصفة مطالب أبناء بلدها بـ"المشروعة".

واندلعت احتجاجات واسعة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مختلف المحافظات والمدن العراقية؛ للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وسقط خلال الاحتجاجات نحو 120 قتيلا، بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلا عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما أقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف.

وتلقّى العديد من الناشطين والصحفيين العراقيين خلال الأيام الماضية تهديدات بالقتل صادرة عن مليشيات الحشد الشعبي والأحزاب التابعة لإيران في حال دعوتهم لمظاهرات الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.