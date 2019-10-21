شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تمنع تجزئة الرسوم وتفرض إحضار ضمانة تجارية بجامعة إب والان مع التفاصيل
منعت مليشيا الحوثي تجزئة تسديد الرسوم في جامعة إب، وفرضت على طلاب الموازي إحضار ضمانة تجارية.
وفي التفاصيل فإن مصادر إعلامية، تحدثت عن فرض الحوثيين بجامعة اب على طلاب التعليم الموازي احضار ضمانة تجارية من أجل ضمان استمرارية الطالب في الدراسة، بعد قرار أخر قضى بإجبار الطلاب لدفع كافة الرسوم الدراسية عن العام الحالي وعدم السماح بتسديد أجزاء منها، دون مراعاة لظروف الطلاب والأوضاع الإقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد بفعل الإنقلاب والحرب.
وأكد مصدر أكاديمي بأن الاجراءات الجديدة لإدارة الجامعة، تأتي من أجل منع تسرب الطلاب الى الجامعات الخاصة، خصوصا بعدما وجدوا أن العام الجامعي الواحد في جامعة اب يمتد الى عامين بسبب تعثر الدراسة في ظل عزوف الكادر التعليمي عن مواصلة العمل واتجاه الكثيرين من الأكاديميين للبحث عن اعمال بديلة يتحصلون من خلالها عن قوتهم واسرهم بعد إيقاف المليشيا رواتبهم لأكثر من أربع سنوات.
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