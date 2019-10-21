شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن بجروح بالغة بعد ساعات من مقتل آخر بريف إب والان مع التفاصيل

أصيب مواطن بجروج بالغة بعد ساعات من مقتل مواطن آخر في محافظة إب. وأفادت مصادر وفقا "اليمن العربي"، بإصابة بالغة للمواطن "عبده علي الجراش" برصاص مسلح بمديرية ريف إب، بعد ساعات من مقتل المواطن "معاذ محمد مفتاح" برصاص مسلح في ريف إب. Advertisements ويأتي هذا وسط فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، زادت معه حدة الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف مديريات المحافظة. إلى ذلك يشتكي مواطنون من انتشار عصابات خطرة تمارس التقطع ونهب ممتلكات المواطنين تحت الإكراه في منطقة نقيل بعدان شرق مدينة إب وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها مناطق وبلدات إب.

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