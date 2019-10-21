شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف اليمنية.. تطهير أكثر من 15 حقلا ومنطقة ملغومة في منطقة اليتمة منذ منتصف العام والان مع التفاصيل

أكد المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" تطهير أكثر من 15 حقلا ومنطقة ملغومة ومشبوهة في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف منذ منتصف العام الماضي.

وذكر قائد الفريق الثاني "مسام" لنزع الألغام العقيد عامر البحري ، أن الفريق تمكن من نزع أكثر من 2500 لغم، و250 عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في منطقة اليتمة.

وأضاف البحري ان الفريق تمكن من نزع عدد من الصواريخ وقنابل الطيران التي كان الحوثيون استولوا عليها من مخازن القوات الجوية اليمنية.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تقوم بتفخيخ قنابل الطيران بهدف نسف الجسور وعبارات السيول والمباني العامة والخاصة في المنطقة، وقد تم إبطالها من قبل فريقه.

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ونوه قائد الفريق الثاني لنزع الألغام "مسام" إلى أن فريقه الهندسي مستمر في مهمته الإنسانية ومواصلة عملهم على الرغم من المخاطر التي تواجههم كانفجار سيارات خاصة بالفرق الهندسية وإصابة بعض النازعين.

إلى ذلك أعلن مشروع مسام في وقت سابق اليوم إن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع آواخر يونيو 2018 ولغاية 18 أكتوبر الجاري 96649 لغما حوثيا وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة في عدة محافظات ومناطق محررة.

وتابع مدير مشروع "مسام" أسامة القصيبي في بيان له إن الفرق الهندسية تمكنت منذ بداية شهر أكتوبر الجاري ولغاية يوم 18 أكتوبر من نزع 5260 لغما حوثيا وذخيرة غير منفجرة كانت زرعتها مليشيا الحوثي.

وأوضح أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر 683 لغما مضادا للدبابات، و13 لغما مضادا للأفراد لغما و 1683 ذخيرة غير منفجرة و103 عبوات ناسفة كانت زرعتها مليشيا الحوثي.