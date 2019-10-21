اتحاد الجودو يحذر 'اي شخص' من التحدث بأسمه

حذر الاتحاد العراقي للجودو، "اي شخص" من التحدث بأسمه وبأسم هيئته العامة.

وقال رئيس الاتحاد عدي الربيعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "نود ان نوضح للجميع ان مانشر في صفحة (مدرب جودو وابطال جودو العراق) مساء امس، حول الدعوة لحضور اي فعالية او تظاهرة رياضية ضد لجنة القرار 140 لا تمثل وجهة نظر الاتحاد ونحن غير مسؤولين عنها ولم نخول اي شخص بالحديث نيابة عن اتحادنا".



واضاف "في نفس الوقت نؤكد احترامنا وتقديرنا لوزير الشباب والرياضة ومحاولاته الجادة لحل مشاكل اتحاد الجودو العراقي وجهوده الحثيثة للعمل في تطوير قطاعنا الرياضي، لذا نحذر وبشدة اي شخص يحاول ان يتكلم بأسم الاتحاد وهيأته العامة ونحتفظ بحق اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحقهم".

