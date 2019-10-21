اعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، أن "النصر على الإرهاب" حال دون انتقال "الإرهابيين" من المنطقة إلى بقية دول العالم.
وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النرويجية ايرنا سولبرغ في بغداد، بحسب التلفزيون الرسمي، إن "النصر على الإرهاب حال دون انتقال الجماعات الإرهابية من المنطقة إلى بقية دول العالم".
وأضاف عبد المهدي، أن "العراق بحاجة إلى الدعم في مواجهة الإرهاب وتحقيق التعاون في علاقاته الاستراتيجية للحفاظ على السيادة واستقلال الدول".
وأضاف عبد المهدي، أن "العراق بحاجة إلى الدعم في مواجهة الإرهاب وتحقيق التعاون في علاقاته الاستراتيجية للحفاظ على السيادة واستقلال الدول".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي: النصر على الارهاب حال دون انتقال الارهابيين الى بقية دول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.