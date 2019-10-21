عبد المهدي: النصر على الارهاب حال دون انتقال الارهابيين الى بقية دول العالم

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النرويجية ايرنا سولبرغ في بغداد، بحسب التلفزيون الرسمي، إن "النصر على الإرهاب حال دون انتقال الجماعات الإرهابية من المنطقة إلى بقية دول العالم".

وأضاف عبد المهدي، أن "العراق بحاجة إلى الدعم في مواجهة الإرهاب وتحقيق التعاون في علاقاته الاستراتيجية للحفاظ على السيادة واستقلال الدول".

