اليوم.. الكشف عن المُرشحين لجوائز فرانس فوتبول 2019

2019-10-21 | 09:04
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أعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، أن اليوم الاثنين هو موعد الكشف عن قوائم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019.
وأشارت "فرانس فوتبول" إلى أن "قائمة الكرة الذهبية للرجال سيتواجد بها 30 لاعباً".
وقائمة الكرة الذهبية للسيدات ستضم 20 لاعبة، أما قائمة أفضل لاعب صاعد ستضم 10 لاعبين، وأيضًا 10 مرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى.
وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 2 كانون الاول المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.
جدير بالذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد توج بالجائزة في العام الماضي، وحاز كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب صاعد.
يذكر أن جوائز الكرة الذهبية لفرانس فوتبول انفصلت عن جوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهذه النسخة هي الرابعة منذ الانفصال.
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