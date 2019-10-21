دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الاثنين، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى تقديم استقالته، مطالباً بتشكيل حكومة "الصدمة"، فيما رأى أن مواقف الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "تدل على أنه لا يقرأ جيداً" الإشارات الواردة من الشارع.
وبشأن بديل الحريري في حال تقديم استقالته، أضاف جعجع: "نحن لا نتحدث عن بديل. يمكن الرئيس سعد الحريري نفسه أن يرأس حكومة المستقلين التي أتحدث عنها".
وتابع، أنه "في هذه الظروف تحديداً، يجب تأليف حكومة اختصاصيين، علما أن هذه الأخيرة لا تعني حكومة تكنوقراط، في معناها التقليدي المتعارف عليه، المطلوب اختيار أناس مستقلين على أساس الكفاءة معياراً وحيداً، على أن يكونوا متمتعين بالقدرة على إدارة البلاد في إطار فريق متجانس، وخصوصا أن حكومات الوحدة الوطنية أثبتت فشلها على مر السنوات".
وعن الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قال جعجع: "للسيد نصرالله رأيه ولنا رأينا الواضح، مواقف السيد نصرالله الأخيرة تدل على أنه لا يقرأ جيدا الإشارات الواردة من الشارع، بدليل أن الناس لم يتوانوا عن التظاهر في أهم معاقل حزب الله وحركة أمل".
وتشهد عدة مناطق من العاصمة اللبنانية بيروت تظاهرات لمئات اللبنانيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع يدعو إلى استقالة الحريري وتشكيل حكومة 'الصدمة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.