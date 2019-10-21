جعجع يدعو إلى استقالة الحريري وتشكيل حكومة 'الصدمة'

وقال جعجع في حديث لصحيفة"لوريان لو جور"، بحسب موقع "لبنان 24"، إن "هذه المرة، سيكون احتواء الشارع صعبا من خلال سياسات الترقيع، يجب أن يقدم رئيس الحكومة استقالته ولتشكل حكومة الصدمة، على أن تكون بعيدة بالتأكيد عن الطبقة السياسية الحالية، حكومة من المستقلين تبدو الحل الوحيد للأزمة الراهنة".وبشأن بديل الحريري في حال تقديم استقالته، أضاف جعجع: "نحن لا نتحدث عن بديل. يمكن الرئيس سعد الحريري نفسه أن يرأس حكومة المستقلين التي أتحدث عنها".

وتابع، أنه "في هذه الظروف تحديداً، يجب تأليف حكومة اختصاصيين، علما أن هذه الأخيرة لا تعني حكومة تكنوقراط، في معناها التقليدي المتعارف عليه، المطلوب اختيار أناس مستقلين على أساس الكفاءة معياراً وحيداً، على أن يكونوا متمتعين بالقدرة على إدارة البلاد في إطار فريق متجانس، وخصوصا أن حكومات الوحدة الوطنية أثبتت فشلها على مر السنوات".



وعن الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قال جعجع: "للسيد نصرالله رأيه ولنا رأينا الواضح، مواقف السيد نصرالله الأخيرة تدل على أنه لا يقرأ جيدا الإشارات الواردة من الشارع، بدليل أن الناس لم يتوانوا عن التظاهر في أهم معاقل حزب الله وحركة أمل".

وتشهد عدة مناطق من العاصمة اللبنانية بيروت تظاهرات لمئات اللبنانيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.