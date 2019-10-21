بالصور.. رئيسة وزراء النرويج مع عبد المهدي

وصلت رئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ، الاثنين، الى العاصمة بغداد. وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عبد المهدي استقبل رئيسة وزراء مملكة النرويج ايرنا سولبرغ، فور وصولها بغداد". وبحسب مصدر مطلع ان "الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والتطورات السياسية والامنية التي يشهدها العراق والمنطقة". Advertisements

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