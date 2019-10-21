قرقاش: المظاهرات في أكثر من بلد عربي هي استغاثة إنقاذ لعودة الدولة الوطنية القوية

الإثنين 21 أكتوبر 2019

قرقاش

الخليج 365 ـ متابعات

علق وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على المظاهرات التي تشهدها لبنان، والتي شهدتها العراق خلال الأيام الماضية.



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وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، تشرين الأول 21، 2019: المظاهرات التي يشهدها أكثر من بلد عربي هي استغاثة إنقاذ لعودة الدولة الوطنية القوية والعادلة.

وأضاف الوزير الإماراتي: هي صرخة ضد الطائفية، وضد الانتماءات الحزبية التي تتدثّر بالدين.

وختم تغريدته بالقول: هي طلب العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة، كما هي دعوة بأن يكون الفيصل أداءً ينشد صالح المواطن.