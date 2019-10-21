أمن طنجة يفتح تحقيقا في شجار بالسيوف استعمل فيه غاز “الكريموجين”

فتحت مصالح ولاية أمن طنجة، أمس الأحد، بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد تحديد هوية أشخاص ظهرو في فيديو شجار بالسيوف استعمل فيه غاز “الكريموجين” أمس السبت، بالقرب من إحدى الفنادق المصنفة بكورنيش البلايا.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل” اليوم24″ فإن مصالح الأمن داهمت منازل المشتبه فيهم بعد معرفة هوياتهم الحقيقية والتأكد من تواجدهم في حالة فرار.
وكان نشطاء قد تداولو على “فايسبوك” أمس السبت، مقطع فيديو توصل به “اليوم 24” يوثق لشجار بالسيوف، نشب بين أزيد من 5 أشخاص، استعملت فيه أسلحة بيضاء وقنابل الغاز المسيل للدموع.
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