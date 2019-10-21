القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، تواجد في ملعب "أولد ترافورد" خلال مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وظهر مورينيو وهو يرد التحية لجماهير "الشياطين الحمر" في قلعة أولد ترافورد.
وتواجد مورينيو في الاستوديو التحليلي المخصص لشبكة "سكاي سبورتس"، إلى جانب روي كين وجرايام سونيس، وهتف له جمهور فريقه السابق عند رؤيته، ليرد له التحية ويرمي لهم بقبلة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس".
وشاهد مورينيو مانشستر يونايتد وهو يقدم مباراة جيدة أمام المتصدر ليفربول، لكن الفريق المضيف فشل في الحفاظ على تقدمه، بعد هدف سجله آدم لالانا في الدقيقة 85.
وأقيل مورينيو من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد منتصف الموسم الماضي، بعد سلسلة من العروض الضعيفة، ليحل مكانه مهاجم الفريق السابق أولي جونار سولسكاير.
ويحتل الفريق حاليا مركزا متأخرا على سلم ترتيب الدوري المحلي، كما فشل الموسم الماضي في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو في "أولد ترافورد": هل يعود لتدريب مانشستر يونايتد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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