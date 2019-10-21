غوارديولا: لن نفوز بدوري الأبطال هذا الموسم!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن فريقه لن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا إذا أصبح أكثر حسما للفرص أمام المرمى.

واستفاد سيتي من هدفي غابرييل جيسوس وديفيد سيلفا ليفوز 2-0 على كريستال بالاس يوم السبت ويقلص الفارق مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 6 نقاط.

وكان هدف جيسوس أمام بالاس رقم 50 للمهاجم البرازيلي مع مان سيتي لكن غوارديولا أشار إلى أن اللاعب البالغ عمره 22 عاما أهدر أيضا العديد من الفرص.

وقال غوارديولا للصحفيين "لقد أهدرنا الكثير من الفرص. يجب أن نكون أكثر حسما. عندما يتحدث الناس عن محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا فإننا غير جاهزين.. لا يزال بوسعنا التطور".

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ويملك سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز برصيد 29 هدفا هذا الموسم، وبفارق سبعة أهداف عن ليفربول، ورغم هذه الانتقادات فإن غوارديولا يشعر بالرضا عن مهاجميه.

ودخل جيسوس التشكيلة الأساسية لسيتي أمام بالاس على حساب سيرجيو أغويرو مهاجم الأرجنتين الذي تعرض لحادث بسيط في سيارة خلال طريقه إلى المران يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف غوارديولا "التنافس مع سيرجيو ربما يكون أصعب شيء.. لكن غابرييل يتحلى بالصبر. في كل مران يقاتل بشراسة لكنه يستطيع التحسن".

وسيخوض مانشستر سيتي مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء حيث يستضيف أتالانتا الإيطالي.