حريقان في الناصرة وعيلبون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريقان في بلدتي الناصرة وعيلبون، ما أسفر عن إلحاق أضرار دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية فجر اليوم، الإثنين.
وفي مدينة الناصرة، شبت ألسنة النار في 5 سيارات بموقف أرضي للسيارات في بناية سكنية مكونة من 4 طوابق.
وعملت طواقم الإطفاء على إخماد الحريق حتى السيطرة عليه ومنع انتشاره. وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
وفي قرية عيلبون، اندلع حريق في منزل نتيجة اشتعال فرشة لأسباب لم تتضح بعد. وعمل الأهالي إلى جانب طواقم الإطفاء على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها وإخراج الدخان من المنزل.
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