تغريم بركة كريات غات بـ1,500 بطاقة دخول لطلاب رهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألزمت المحكمة المركزية في بئر السبع، بعد نقاش مطول، إدارة بركة كريات غات إثر رفضها إدخال عائلات عربية على خلفية قومية، بدفع تعويضات عبارة عن 1,500 بطاقة دخول مجانا لطلاب من مدينة رهط إلى البركة.

وقالت المحكمة، الأسبوع الماضي، إن "للعنصرية يوجد ثمن"، وذلك في أعقاب الدعوى التمثيلية الذي تقدم بها المحاميان محمد صفوري وسامي أبو عايش، حيث انضم إليهما مركز مناهضة العنصرية كصديق للمحكمة، ممثلا بالمحاميتين ميتال أربيل وأورلي إيرز لخوبسكي، ضد إدارة بركة كريات غات بعد أن رفضت الأخيرة إدخال عائلات عربية على خلفية قومية.

وتعهدت إدارة البركة بعدم اتباع أي تصنيفات مستقبلية، والسماح لكل الزوار بالدخول، دون تمييز عرقي أو قومي أو جندري وما إلى ذلك.

وأبدت إدارة البركة أسفها على الضرر الذي وقع لسكان رهط، الذي منع دخولهم إلى البركة.

يشار إلى أن الدعوى التمثيلية تقدمت بعد حالة منع المواطن من رهط، محمد زبارقة، عام 2018، والذي وصل إلى البركة مع أصدقاء له.

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وحاول زبارقة ورفاقه الدخول إلا أن إدارة البركة أخبرته أن الدخول مسموح فقط لسكان كريات غات علمًا أنه تم السماح لسكان من غير المدينة بالدخول.

وشكل قانون "منع التمييز" في منح الخدمات والمنتجات والدخول إلى الأماكن الترفيهية القاعدة لهذه الدعوى، حيث تم جمع عدد من الحالات إليها.

وقالت المحاميتان أربيل ولخوبسكي: "نأمل أنّ هذا القرار سيكون كفيلا لوقف ظاهرة العنصريّة، وخاصة منع العرب من الدخول إلى برك السباحة والأماكن العامة. الحيز العام يجب أن يكون متاحًا للجميع دون أي تفرقة. نعمل في مركز مناهضة العنصرية على مناهضة العنصرية ورفع الوعي المجتمعي لخطورة الظاهرة ومسها في النسيج المدنيّ".