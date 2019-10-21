إيطاليا: تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية بعد إخلاء 4000 شخص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دخلت سلطات مدينة لوازازنو الواقعة في شمالي إيطاليا، أمس الأحد، دخلت في حالة تأهب قصوى بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وأمرت السلطات بإجلاء نحو 4 آلاف شخص من وسط المدنية لنزع فتيل القنبلة التي تقبع في مكانها منذ أكثر من سبعة عقود.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إنه عُثر على القنبلة أثناء الحفر في أحد مواقع الإنشاء في المدينة.

وأضافت أن خبراء المفرقعات تمكنوا من نزع فتيل القنبلة خلال عملية استمرت ثلاث ساعات صباح الأحد.

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وعقب الانتهاء من تفكيك القنبلة أعيد فتح وسط المدينة والطريق السريع الذي يربط بين الشمال والجنوب وخط السكك الحديدية الذي يربط إيطاليا بالنمسا وألمانيا.

وفقًا للمؤرخ إيتور فرانجيباني، فإن مدينة بولزانو، الواقعة في إقليم ألتو أديجي المتاخم للنمسا، عانت من 13 غارة جوية كبرى خلال الحرب العالمية الثانية أدت إلى تدمير 60 بالمئة من المدينة ومقتل 200 شخص.

كان إقليم ألتو أديجي جزءًا من منطقة واسعة من شمالي إيطاليا ظلت تحت الاحتلال النازي لفترة طويلة بعد استسلام الحلفاء في إيطاليا عام 1943.