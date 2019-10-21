مجد الكروم: اعتداء على ثانوية الشاغور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدى جناة مجهولون على مدرسة الشاغور الثانوية في مجد الكروم وحطموا عددا من نوافذها الزجاجية، الليلة الماضية.
وقال عدد من الأهالي إن المعتدين، رشقوا بالحجارة نوافذ المدرسة الزجاجية ما أسفر عن تحطيم وتهشيم بعضها وألحق أضرارا مادية.
ومن جهته، أعرب مدير المدرسة، المربي نايف فرحات، عن استيائه من هذا الاعتداء السافر على المدرسة وانتهاك حرمتها.
وأكد أن "هذا الاعتداء مس بمشاعر كل فرد وفرد من أهالي مجد الكروم سيما وأنه انتهاك خطير لحرمة المدرسة وهو عمل جبان وغير أخلاقي". هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الجريمة.
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