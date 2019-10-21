شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: المظاهرات في أكثر من بلد عربي هي استغاثة إنقاذ لعودة الدولة الوطنية القوية والان مع التفاصيل

علق وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على المظاهرات التي تشهدها لبنان، والتي شهدتها العراق خلال الأيام الماضية.

وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، تشرين الأول 21، 2019: المظاهرات التي يشهدها أكثر من بلد عربي هي استغاثة إنقاذ لعودة الدولة الوطنية القوية والعادلة.

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وأضاف الوزير الإماراتي: هي صرخة ضد الطائفية، وضد الانتماءات الحزبية التي تتدثّر بالدين.

وختم تغريدته بالقول: هي طلب العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة، كما هي دعوة بأن يكون الفيصل أداءً ينشد صالح المواطن.