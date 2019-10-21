شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه بنيران الجيش في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

قتل قيادي في مليشيات الحوثي الانقلابية بنيران قوات الجيش شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية إن المدعو عبدالباري الحليلي و عدد من قيادات وأفراد المليشيات الحوثية مصرعهم بنيران قوات الجيش الوطني في جبهة نهم شرق صنعاء.

Advertisements

وذكرت المصدر في المنطقة العسكرية السابعة ان القيادي عبدالباري الحليلي ونجله منيرالحليلي ورئيس شعبه الاستخبارات بمعسكر السواد قد لقيوا مصرعهم اليوم الأحد فيما جرح عدد من مرافقيهم.

وأكدت المصادر أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة لمليشيات الحوثي الانقلابية يوم اليوم الاحد وأسفرت عن مصرع عدد من قيادات المليشيات الحوثية.