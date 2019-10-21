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مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه بنيران الجيش في نهم شرقي صنعاء

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قتل قيادي في مليشيات الحوثي الانقلابية بنيران قوات الجيش شرق العاصمة صنعاء.

 

وقالت مصادر عسكرية إن المدعو عبدالباري الحليلي و عدد من قيادات وأفراد المليشيات الحوثية مصرعهم بنيران قوات الجيش الوطني في جبهة نهم شرق صنعاء.

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وذكرت المصدر في المنطقة العسكرية السابعة ان  القيادي  عبدالباري الحليلي ونجله منيرالحليلي ورئيس شعبه الاستخبارات بمعسكر السواد قد لقيوا مصرعهم اليوم الأحد فيما جرح عدد من مرافقيهم.

 

وأكدت المصادر أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة لمليشيات الحوثي الانقلابية يوم اليوم الاحد وأسفرت عن مصرع عدد من قيادات المليشيات الحوثية.

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