شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شقيق مدير أمن ذمار خلال مواجهات مع المقاومة في الضالع والان مع التفاصيل

قتل العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران واصيب اخرون في جبهة الضالع خلال الايام الماضية. وأكدن مصادر ميدانية أن من بين الصرعى شقيق مدير امن مديرية ذمار عاصمة المحافظة التي تحمل ذات الاسم المعين من المليشيا المدعو ابو الفتح راوية. Advertisements وذكرت المصادر ان مرتضى اسماعيل ابو راوية لقي مصرعه رفقة عشرات المسلحين الذين لقوا مصرعهم في جبهة الضالع. وقتل المئات من مسلحي المليشيا في جبهتي الضالع وحجة خلال المواجهات التي شهدتها المحافظتان في الأيام الماضية.

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