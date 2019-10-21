شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم شحنة أدوية لمستشفيات في المناطق اليمنية المحررة والان مع التفاصيل

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة شحنة أدوية لمستشفى ردفان العام بلحج ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها بإشراف الهلال الأحمر. وبحسب وكالة "وام" تهدف الشحنة إلى دعم القطاع الصحي في مواجهة مرض الكوليرا في مديرية ردفان . Advertisements وعبر مدير مكتب الصحة العامة بمديرية ردفان الدكتور "أوسان فضل علي" عن شكره لهذه اللفتة الكريمة والإنسانية للهلال الإماراتي. بدوره أشار منسق محافظة لحج عبدالالة الردفاني إلى أن شحنة الأدوية والسوائل الوريدية تأتي تلبية سريعة من الإمارات لمناشدات أطلقها المواطنون بالمحافظة اليمنية اثر انتشار وباء الكوليرا في المديرية. وكانت الإمارات سيرت شحنات أدوية لمكتب الصحة بمحافظة لحج خلال الأشهر الماضية ونفذت حملات نظافة ورش رذاذي في مديريتي لحوطة وتبن.

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