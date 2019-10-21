شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. تجدد القصف الجوي على مواقع المليشيا في مديرية مجز والان مع التفاصيل

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الأول 21، 2019، غارات جديدة على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية مجز بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن القصف استهدف مواقع للمليشيا على مقربة من حدود مديرية باقم. Advertisements وأشارت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.

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