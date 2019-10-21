شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة الصلاحية الجيولوجية لمنطقة الغليلة بحضرموت والان مع التفاصيل
زار الفريق الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، منطقة الغليلة لدراسة الصلاحية الجيولوجية للمنطقة.
وحرص الفريق خلال الزيارة على دراسة الموقع وحصر ما به من ثروات معدنية، وإعطاء الصلاحية الجيولوجية الخاصة به.
وجرى أخذ البيانات الحقلية وما بها من انتشار للخامات الصناعية من صخور صناعية وإنشائية.
ومن المنتظر أن يتم رفع التقرير للجهات المعنية من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة للحفاظ على الثروات المعدنية المستدامة بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة الصلاحية الجيولوجية لمنطقة الغليلة بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.