شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تطالب بإبعاد مواقعها عن التظاهرات والان مع التفاصيل

طالب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن، بإبعاد المواقع العسكرية عن التظاهرات والمسيرات والمواكب السياسية.

وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) أنه سوف يتم إغلاق شارع الجيش (الطابية) المؤدي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد الحسن انحياز القوات المسلحة لثورة ديسمبر، لكنه في نفس الوقت شدد على ابتعاد القوات المسلحة ومنسوبيها من الضباط وضباط الصف والجنود عن الممارسات السياسية.

Advertisements

وشدد على أن القوات المسلحة ستظل حارسًا أمينًا لمقدرات الوطن وما يصلح أوضاع شعب بما يضمن له العيش الكريم والأمن والاستقرار.

يأتي ذلك بعد دعوة الحزب الشيوعي السوداني جميع السودانيين إلى الاحتشاد اليوم الإثنين، بمناسبة ذكرى ثورة 21 أكتوبر (1964)، بهدف الضغط على الحكومة الانتقالية، لتحقيق كافة أهداف ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير.

وقال بيان صادر عن الحزب، إن "الحزب الشيوعي يقدر ويثمن ما أنجزته السلطة الانتقالية وفق برنامج المرحلة الانتقالية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، والسعي لتحقيق السلام الدائم، ولن يتوانى عن نقد أي سلبيات أو تقاعس عن إنجاز مهام الثورة، ويقدم البديل المناسب في تنسيق مع حلفائه في الحرية والتغيير"، بحسب شبكة الشروق السودانية.